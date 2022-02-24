BAE'ye ait Flydubai, Ukrayna uçuşlarını geçici olarak askıya aldı - Son Dakika
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BAE'ye ait Flydubai, Ukrayna uçuşlarını geçici olarak askıya aldı

24.02.2022 14:07
BAE'ye ait Flydubai, Ukrayna uçuşlarını geçici olarak askıya aldı

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Flydubai, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahaleye başlaması sonrası Dubai-Ukrayna uçak seferlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Flydubai, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahaleye başlaması sonrası Dubai-Ukrayna uçak seferlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Flydubai şirketinden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Dubai ile Ukrayna arasındaki uçuşların 24 Şubat itibarıyla geçici olarak askıya alındığı belirtilen açıklamada, bilet ücretlerinin iadesi ve yeniden rezervasyon için yolcularla iletişim halinde olunduğu kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Rusya, Dubai, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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