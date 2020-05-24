BAE'ye ait İHA'lar sivil bölgelere saldırdı - Son Dakika

Libya'da Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait insansız hava araçları (İHA), başkent Trablus'un güneyindeki Garyan kentinde bulunan polis merkezi ile çevresindeki sivil bölgelere saldırıları düzenledi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait insansız hava araçlarının Garyan kentinde bulunan polis merkezi ile çevresindeki sivil bölgelere saldırıları düzenlediği bildirildi. Açıklamada, söz konusu saldırının Hafter'e bağlı milislerin grad füzeleriyle Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı vurmasından birkaç saat sonra meydana geldiği belirtildi. Saldırı nedeniyle ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

(Hamad Alnajjar/İHA)