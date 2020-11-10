BAE'ye silah satmayı planlayan ABD'ye "savaş suçlarına ortak olmayın" çağrısı yapıldı - Son Dakika

BAE'ye silah satmayı planlayan ABD'ye "savaş suçlarına ortak olmayın" çağrısı yapıldı

10.11.2020 17:59
BAE'ye silah satmayı planlayan ABD'ye

Uluslararası Af Örgütü, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 18 adet silahlı insansız hava aracı (SİHA) satmayı planlayan ABD'ye "savaş suçlarına ortak olmayın" çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 18 adet silahlı insansız hava aracı (SİHA) satmayı planlayan ABD'ye "savaş suçlarına ortak olmayın" çağrısında bulundu.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin BAE'ye 2,9 milyar dolar değerinde 18 adet SİHA satışı yapmayı planladığı hatırlatılarak, bu kararın Yemen ve Libya'da daha fazla sivilin ölümüne yol açacağı ve ABD'nin de bu saldırılardan sorumlu tutulacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü ABD Şubesi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Philippe Nassif, "ABD hükümetinin silah satışı konusunda hiçbir çekince duymaksızın BAE'ye desteğini sürdürmesi, ABD'de yaşayan herkesi iliklerine kadar sarsmalıdır." ifadesini kullandı.

Nassif, Yemenli sivillerin hayatının bu ticaretle daha büyük bir riskle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

BAE'nin çatışmalarda kullanılabileceği silahları temin etmesinin durdurulması gerektiğini kaydeden Philippe Nassif, "ABD, Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah sevk etmemelidir. Aksi halde Yemen'deki savaş suçlarının ortağı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Koalisyon güçlerinin Yemen'deki saldırıları

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'e, Suudi Arabistan ve BAE'nin öncülük ettiği koalisyon güçleri "Yemen hükümetine destek" adı altında saldırılar gerçekleştirip, denizden, havadan ve karadan ambargo uyguluyor.

Yemen hakkındaki verileri toplayan Yemen Data Project'e göre, koalisyonun sivil yerleşim alanlarını da hedef alan saldırılarında, bugüne kadar aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 8 bin 700'den fazla kişi öldürülürken, yaklaşık 10 bin kişi de yaralandı.

"Save the Children" adlı yardım kuruluşu, ablukaların neden olduğu kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 85 binden fazla çocuğun ölmüş olabileceğini belirtiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ise savaş, yetersiz beslenme ve kolera gibi hastalıklar yüzünden ülkede yaklaşık 230 bin kişinin öldüğünün tahmin edildiğini kaydediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Af Örgütü, Silah, Savaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE'ye silah satmayı planlayan ABD'ye 'savaş suçlarına ortak olmayın' çağrısı yapıldı - Son Dakika


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