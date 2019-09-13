Bae: yemen'deki kazada 6 askerimiz öldü
1 saat önce
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Silahlı Kuvvetleri, Yemen'de operasyon bölgesindeki bir kazada 6 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:52 Kaynak: DHA
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Silahlı Kuvvetleri, Yemen'de operasyon bölgesindeki bir kazada 6 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, operasyon alanında görevli iki aracın karıştığı kazada 6 askerin hayatını kaybettiği duyuruldu.
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