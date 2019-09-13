Son Dakika Haberleri: Bae: yemen'deki kazada 6 askerimiz öldü
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Bae: yemen'deki kazada 6 askerimiz öldü

1 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Silahlı Kuvvetleri, Yemen'de operasyon bölgesindeki bir kazada 6 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bae: yemen'deki kazada 6 askerimiz öldü, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Silahlı Kuvvetleri, Yemen'de operasyon bölgesindeki bir kazada 6 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, operasyon alanında görevli iki aracın karıştığı kazada 6 askerin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:52 Kaynak: DHA
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