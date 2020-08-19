BAE, Yemen'deki son Yahudileri tahliye etmeyi planlıyor - Son Dakika

BAE, Yemen'deki son Yahudileri tahliye etmeyi planlıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesinin ardından Yemen'de kalan son 100 Yahudiyi ülkesine getirmeyi planlıyor.

BAE, Yemen'deki son Yahudileri tahliye etmeyi planlıyor, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesinin ardından Yemen'de kalan son 100 Yahudiyi ülkesine getirmeyi planlıyor.

Londra merkezli "Arab Jadid" haber sitesine konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen Yemenli bir haham, ülkedeki Yahudi varlığına son verilmesi ve kalan 100 kişinin Abu Dabi'ye tahliye edilmesine yönelik bir planın olduğunu söyledi.

Haberde, plan çerçevesinde 40 kişinin şu ana kadar BAE üzerinden ABD'ye gitmeye razı olduğu, gitmek istemeyenlerin de BAE'de kalabileceği bilgisi yer aldı.

Yemen'deki iç savaşın önemli aktörlerinden olan BAE'nin söz konusu tahliye operasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için İran'dan yardım talebinde bulunduğu da iddia edildi.

Genel olarak Yahudilerin, Yemen'de devam eden iç çatışma ve İran destekli Husilerin kendilerine yönelik saldırılarına rağmen İsrail ve ABD'ye göç etme fikrine sıcak bakmadığı ifade edildi.

Yemenli Yahudilerin İsrail toplumuna entegre olmamak ve 2'nci sınıf muamelesi görme endişesiyle göç etmemek de ısrarcı oldukları biliniyor.

Açık kaynaklara göre, İsrail'in henüz kurulmadığı 1948'e kadar Yemen'de 50 bin Yahudi yaşıyordu.

2014'ten bu yana iç çatışma ve büyük zorluklarla mücadele eden ülkede kalan toplam Yahudi sayısı ise net şekilde bilinmiyor.

BAE ve Yemenli Yahudiler

Yemenli Yahudi bir ailenin fertleri, 10 Ağustos'ta 15 yıl sonra Londra'dan gelen diğer aile bireyleriyle BAE'de buluşmuştu. BAE, Yemen'den gelenlere vatandaşlık vermişti.

Abu Dabi ve Dubai'de, farklı gerekçelerle ABD, Avrupa ve Güney Afrika'dan gelen ve köken olarak bu ülkeyle hiçbir bağı bulunmayan 2 bin ila 3 bin arasında kişi, toplamda 150 Yahudi aile ikamet ediyor.

Abu Dabi yönetiminin, İsrail ile son yıllarda geliştirdiği iyi ilişkiler dolayısıyla BAE'de resmi olarak Yahudi Topluluğu da kurulmuştu.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 11:55

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE, Yemen'deki son Yahudileri tahliye etmeyi planlıyor - Son Dakika
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