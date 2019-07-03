BAE, Yemen'den bazı kuvvetlerini çekti iddiası
1 saat önce
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bazı askeri kuvvetlerini Yemen'in Marib kentinden çektiği iddia edildi.
Birleşik Arap Emirlikleri
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:20 Kaynak: İHA
'nin (BAE) bazı askeri kuvvetlerini Yemen
'in Marib
kentinden çektiği iddia edildi.
Yemen'deki yerel kaynaklar Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bazı askeri kuvvetlerini Marib kentindeki Sarawah Askeri Üssü'nden çektiğini iddia etti. Uluslar arası yayın yapan Katar
merkezli bir yayın kuruluşu da bu iddiayı yayınına taşırken, BAE kuvvetlerinden boşalan bölgeye Suudi Arabistan
hükümetine bağlı kuvvetlerin devralacağı öne sürüldü. - SANA
KONDA'dan 23 Haziran raporu: 'Sofu'ların yüzde 20'si İmamoğlu'na oy verdi
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim problemiyle ilgili bakanlıktan açıklama geldi
Tahnitli hayvanlar, kamyonetle nakledildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün haksızlık karşısında susmayan bir Türkiye var