Üye Girişi
BAE: Yemen krizinin çözümü için Husilere baskı uygulanmalı - Son Dakika

BAE: Yemen krizinin çözümü için Husilere baskı uygulanmalı

22.01.2022 19:53
BAE: Yemen krizinin çözümü için Husilere baskı uygulanmalı

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Yemen'de İran destekli Husilere baskı yapılarak ülkedeki krize siyasi çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Yemen'de İran destekli Husilere baskı yapılarak ülkedeki krize siyasi çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

BAE haber ajansı WAM'a göre Gargaş, Körfez turu kapsamında başkent Abu Dabi'ye gelen ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile bir araya geldi.

Görüşmede Gargaş, Yemen krizine siyasi çözüm bulunması ve Husilerin ülkenin geleceğiyle oynamasına izin verilmemesi için uluslararası baskı uygulanması gerektiğini ifade etti.

Gargaş, Husilerin yeniden terör örgütü listesine alınmasının, Yemen krizine çözüm bulunması yönündeki diplomatik baskıyı artıracağını vurguladı.

Husilerin Hudeyde Limanı'nı, bölge güvenliğini tehdit eden insansız hava araçları (İHA), füze ve silahların ülkeye giriş kapısı olarak kullandığına değinen Gargaş, bu terör faaliyetlerinin durdurulması için uluslararası düzeyde harekete geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Lenderking ise ABD'nin Husilerin saldırıları karşısında BAE ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Husilerin Abu Dabi saldırısı

Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine 17 Ocak'ta düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada BAE'ye yönelik saldırılardan "Yemen Kasırgası Operasyonu" şeklinde söz ederek, saldırıda İran yapımı Kudüs-2 ve Zülfikar balistik füzeleri ile ssilahlı İHA kullandıklarını söylemişti.

ABD Başkanı Joe Biden 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 yıl önce selefi Donald Trump tarafından alınan bir kararla terör listesinden çıkarılan Husilerin yeniden bu listeye alınması mevzusunun görüşüldüğünü kaydetmişti.

YORUMLAR
500

Birleşik Arap Emirlikleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE: Yemen krizinin çözümü için Husilere baskı uygulanmalı - Son Dakika


Yakışmadı Emre Çolak! Sağlık çalışanına yaptığı hareket tepki topladı Yakışmadı Emre Çolak! Sağlık çalışanına yaptığı hareket tepki topladı         
22:00
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum         
20:57
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor         
14:26
Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları         
13:37
Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı         
12:36
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03

Son Dakika Haberleri
21:35 Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor
21:24 Fenerbahçe'de Berke depremi! Gelen tepkilere dayanamadı
21:02 Emre Belözoğlu rüyası sona erdi! Yenilgiler arka arkaya geliyor
20:57 Basketbol camiasını derinden sarsan olay! Başantrenör Cengiz Karadağ, maç sırasında kalp krizi geçirdi
20:56 Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum
20:23 Şarkı sözleri tepki çeken Sezen Aksu'dan günler sonra ilk açıklama: 47 yıldır yazıyorum, yazmaya da devam edeceğim
20:21 Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye
20:20 Gol kaçırma rekoru kıran Batshuayi'ye Rıdvan Dilmen'den şaşırtan benzetme: Burak Yılmaz misali
20:18 Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor
20:14 Sezen Aksu sessizliğini bozdu! İşte ilk açıklama: Beni öldüremezsin, sesim, sazım, sözüm var benim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 22:04:13. #1.11#
SON DAKİKA: BAE: Yemen krizinin çözümü için Husilere baskı uygulanmalı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement