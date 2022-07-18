Bae "Yüksek Doğruluğa Sahip" Uydu Ağı Kurmak İçin 820 Milyon ABD Doları Ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Bae "Yüksek Doğruluğa Sahip" Uydu Ağı Kurmak İçin 820 Milyon ABD Doları Ayırdı

18.07.2022 19:04
Bae "Yüksek Doğruluğa Sahip" Uydu Ağı Kurmak İçin 820 Milyon ABD Doları Ayırdı

DUBAİ, 18 Temmuz (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uzay Ajansı Pazar günü yaptığı açıklamayla ülkenin "yüksek doğruluğa sahip radar uydularından oluşan bir ağ" kurmak ve uzay programlarını desteklemek üzere 3 milyar BAE dirhemi (820 milyon ABD doları) tutarında fon ayırdığını duyurdu.

DUBAİ, 18 Temmuz (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uzay Ajansı Pazar günü yaptığı açıklamayla ülkenin "yüksek doğruluğa sahip radar uydularından oluşan bir ağ" kurmak ve uzay programlarını desteklemek üzere 3 milyar BAE dirhemi (820 milyon ABD doları) tutarında fon ayırdığını duyurdu. BAE Uzay Ajansı'nın yazılı açıklamasında altı yıllık uydu geliştirme programı kapsamında "ilk uydunun üç yıl içinde fırlatılacağı" belirtildi. BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "BAE'nin yeni gelişmekte olan uzay programını desteklemeye adanmış bir fonun kurulması ve radar uydularının geliştirilmesine yönelik yeni bir inisiyatifin uygulamaya konması, bu can alıcı önemdeki sektördeki artan yeteneklerimizi genişletecek ve öte yandan çevresel sürdürülebilirlikteki inovasyonu hızlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

El Nahyan, "Yeni proje, BAE'nin uzay sektöründeki rekabet gücünü geliştirmeyi ve çevreyi iklim değişikliğine karşı korumayı amaçlamaktadır" diye ekledi. Fon, gelişmiş görüntüleme imkanları sunmak üzere radar teknolojisinden yararlanacak Sirb (Arapça'da kuş sürüsü) uydularının geliştirilmesini desteklemekte kullanılacak. BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, Sirb uydularının "gece ve gündüz bir metrelik doğrulukla" veri ve görüntü gönderebileceğini söyledi. BAE Uzay Ajansı'nın verdiği bilgilere göre Sirb uyduları, BAE ile uluslararası şirketler arasındaki bir dizi ortaklık yoluyla inşa edilecek.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: ABD yapımı 7 Abrams tankı askerlerin eğitimi için Polonya'da Son dakika haberleri: ABD yapımı 7 Abrams tankı askerlerin eğitimi için Polonya'da Çin'in Hubei Eyaletinde Dış Ticaret Yılın İlk Yarısında Yüzde 18,4 Arttı Çin'in Hubei Eyaletinde Dış Ticaret Yılın İlk Yarısında Yüzde 18,4 Arttı
Kaynak: Xinhua

Birleşik Arap Emirlikleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Dubai, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bae 'Yüksek Doğruluğa Sahip' Uydu Ağı Kurmak İçin 820 Milyon ABD Doları Ayırdı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
18:26 Galatasaray'ın FIFA'lık oldu! Mısır kulübü Zamalek, Mohamed'in bonservisinde yaşanan gecikme sebebiyle şikayette bulunacak
18:24 KYK borçlarında enflasyon ve faiz siliniyor! Borçlu olanlar ve yeni kredi alacaklar düzenlemeden faydalanabilecek
17:51 Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yapması sonrası ortalığı buz kesti! Aile büyükleri şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:30 Erdoğan, şartlı NATO üyeliği verilen İsveç ve Finlandiya'ya gözdağı verdi: Gerekli adımlar atılmazsa süreci dondururuz
17:28 Destici'den bomba "asgari ücret" sözleri: İşverenler, çalışanların 1500 lirasını geri istiyor
17:23 Morg çalışanı kadından akılalmaz ifşa! Cesede kedi kıyafeti giydirmek istemişler
17:10 Erdoğan, KYK faizlerinin masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
17:04 Artvin'de düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde sıra dışı görüntüler! Güreş sırasında hakemin yere serilmesi görenleri şaşkına uğrattı
16:55 KYK borcu olan milyonların gözü kabine toplantısında! Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
16:37 Dişisinin kutuya hapsedildiğini gören horozdan zeka dolu hamle! Çubukları tek tek kaldırıp kapağı açtı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 19:10:16. #1.11#
SON DAKİKA: Bae "Yüksek Doğruluğa Sahip" Uydu Ağı Kurmak İçin 820 Milyon ABD Doları Ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement