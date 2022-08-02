Baerbock'tan İsrail'e Yahudi yerleşimleri eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi

Baerbock'tan İsrail'e Yahudi yerleşimleri eleştirisi

02.08.2022 12:56
Baerbock'tan İsrail'e Yahudi yerleşimleri eleştirisi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ilk İsrail ziyaretinde dostluk mesajları verirken, İsrail'i eleştirmeyi de ihmal etmedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ilk İsrail ziyaretinde dostluk mesajları verirken, İsrail'i eleştirmeyi de ihmal etmedi.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bu göreve geldikten sonra gerçekleştiridiği ilk Ortadoğu ziyaretine İsrail'den başladı. Burada Almanya-İsrail dostluğunun altını çizen Baerbock, diğer yandan İsrail'e yönelik eleştirilerini de dile getirdi.

İki devletli çözümün ve Filistinlilerle diyaloğun İsrail'in güvenliği için en iyi yol olduğunu belirten Alman Bakan, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerine dair, "Yerleşimlerin inşasına karşı net bir tutumumuz var. Bunu zararlı buluyoruz ve uluslararası hukuka uygun görmüyoruz" dedi.

İsrailli mevkidaşı Jair Lapid ile ortak basın toplantısında, bölgede güven inşa etmenin önemine dikkat çeken Alman Bakan, "Umut olmadan istikrar olmaz" şeklinde konuştu.

"Almanya gerçek dost"

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ise mevkidaşı Baerbock ve Almanya'yı "gerçek dost" olarak nitelendirdi. İsrailli Bakan İran ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konusunda da, "Nükleer bir İran sadece İsrail için değil, bütün dünya için tehlikelidir" dedi.

Baerbock ise anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesinin Ortadoğu'yu daha güvenli bir yer haline getireceğini belirterek, söz konusu anlaşmanın canlandırılması konusundaki görüşmelerde "çok çok ktirik bir noktada" olunduğunu söyledi.

Baerbock "Son aşamaya geliyoruz ve bu nedenle İran'ın masaya döndüğünde uzlaşmacı olması ve aşırı taleplerde bulunmaması önemli" dedi.

Baerbock gün içinde İsrail Başbakanı Naftali Bennett tarafından kabul edildikten sonra sonra Ramallah'ta Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüşecek.

Reuters,dpa/ SSB,ET

(c)

YORUMLAR
500
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, SGDD-ASAM Ankara Toplum Merkezini ziyaret etti Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, SGDD-ASAM Ankara Toplum Merkezini ziyaret etti Alman Dışişleri Bakanı Baerbock, Kadın Dayanışma Vakfı'nı ziyaret etti Alman Dışişleri Bakanı Baerbock, Kadın Dayanışma Vakfı'nı ziyaret etti
Kaynak: Deutsche Welle

Mevlüt Çavuşoğlu, DOST Partisi, Almanya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baerbock'tan İsrail'e Yahudi yerleşimleri eleştirisi - Son Dakika

Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.

Son Dakika
12:58 İYİ Parti GİK üyesi Mehmet Aslan, HDP'yi AK Parti'nin gizli ortağı ilan etti: Büyük Türk Milleti size haddinizi bildirecek
12:20 Caner Özyurtlu'nun Fatih Altaylı'ya verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu
12:03 İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak
11:58 Çemişgezek'te dev yılanların savaşı! Birbirlerini yemeye çalıştılar
11:54 Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi
11:36 Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor
11:28 Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı
11:25 İstanbul'da "Sen benim abimi bitirdin" cinayeti! 19 yaşındaki genç uyuşturucu tartışması sonrası başından vuruldu
11:18 Şifa kaynağı kenger sakızının fiyatı altını yakaladı! 1000 liraya satılıyor
11:14 CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 13:11:51. #1.11#
SON DAKİKA: Baerbock'tan İsrail'e Yahudi yerleşimleri eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement