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Bafa Gölü yolunda feci kaza

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesi ile Söke karayolunun Bafa Gölü mevkilisinde meydana gelen feci kazada lastiği patlayan otomobil yol kenarına savrulup beton bariyerlere çarpıp taklalar attı.

Bafa Gölü yolunda feci kaza, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesi ile Söke karayolunun Bafa Gölü mevkilisinde meydana gelen feci kazada lastiği patlayan otomobil yol kenarına savrulup beton bariyerlere çarpıp taklalar attı. Otomobilde bulunan kadın 15 metre fırlayarak kayaların üzerine düştü. Sürücü, annesi ve iki küçük çocuk ise kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.


Feci kaza Milas- Söke karayolunun Bafa gölü kıyısındaki Aydın İl sınırı yakınlarında meydana geldi. Bodrum'dan tatil dönüşü İzmir istikametine giden Barış Ö. yönetimindeki 10 V 1114 plakalı otomobilin sol ön tekerleği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Barış Ö. yönetimindeki otomobil yol kenarındaki beton bariyerlere çarpıp taklalar atmaya başladı. Hurdaya dönen otomobilin açılan kapısından dışarı fırlayan Ayşe Ö. 15 metre ileride kayaların üzerine düşerek ağır şekilde yaralanırken otomobilin içinde bulunan ailenin çocukları 4 yaşındaki Ç.R.Ö. ve 3 yaşındaki N. Ö. ile annesi Fatma Ö. kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Yaralılar yoldan geçen vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkarıldı.


Milas ve Söke'den gelen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Ayşe Ö.'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza yerinde otomobili gören diğer sürücüler ise şaşkınlığını gizleyemedi. - MUĞLA

Milas, Söke, Bafa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:03 Kaynak: İHA
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