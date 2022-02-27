Bafetimbi Gomis 3. gol sevincini yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Bafetimbi Gomis 3. gol sevincini yaşadı

27.02.2022 21:27
Bafetimbi Gomis 3. gol sevincini yaşadı

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Çaykur Rizespor karşısında attığı golle bu sezonki 3. golünü kaydetti.

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Çaykur Rizespor karşısında attığı golle bu sezonki 3. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup ederken, kapanış golü Bafetimbi Gomis'ten geldi. Mücadelenin 90+8. dakikasında Sofiane Feghouli'nin pasında defansın arkasına sarkan Gomis, ceza sahası içinde kaleci Tarık Çetin'i çalımlayıp meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanında da 2 gol atan 36 yaşındaki futbolcu gol sayını 3'e çıkardı.

Karşılaşmaya yedek başlayan Fransız golcü 57. dakikada Mustafa Muhammed'in yerine oyuna girdi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

YORUMLAR
500
Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti Patrick van Aanholt, Süper Lig'deki ilk gollerini kaydetti Patrick van Aanholt, Süper Lig'deki ilk gollerini kaydetti Ryan Babel bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı Ryan Babel bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı

Spor Toto Süper Lig, Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Rizespor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bafetimbi Gomis 3. gol sevincini yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
21:27 Dünyanın en büyük kargo uçağı Mriya, Rus birlikleri tarafından bombalandı! Hasar 3 milyar dolar
21:07 Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti
21:00 Türk SİHA'larına övgü dolu sözler! Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Rus tanklarını durdurabilen çok ciddi silahlar
20:40 Beyaz Saray ve NATO Rusya'nın caydırıcı kuvvetler kararını "tehlikeli" ve "sorumsuz" olarak nitelendirdi
20:26 "Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?" sorusuna Ekrem İmamoğlu yanıt verdi: Zor soru bak
20:23 Erzurumlu futbolcu "Savaşa hayır" yazılı tişörtü giymeyi reddetti! Sosyal medyada tepkiler büyüyor
19:54 Rusya'ya yeni yaptırımlar geldi! Avrupa Birliği hava sahasını Rus uçaklarına kapatılacak
19:41 Rusya Ukrayna arasındaki müzakere tartışmasına Zelenski'den ilk yorum: Toplantıda bir sonuca varılacağına gerçekten inanmıyorum
19:36 Türkiye'de bugün vaka sayısı 49 bin 792 kişi, ölü sayısı ise 206 kişi
19:33 Sezonun en güzel golleri arasında gösterildi! Gedson Fernandes fileleri havalandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 21:37:16. #1.11#
SON DAKİKA: Bafetimbi Gomis 3. gol sevincini yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement