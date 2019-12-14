Bafetimbi Gomis attı, El-Hilal yarı finalde! - Son Dakika
Son Dakika Spor Bafetimbi Gomis attı, El-Hilal yarı finalde! - Son Dakika Spor

Bafetimbi Gomis attı, El-Hilal yarı finalde!

6 saat önce

Katar'da düzenlenen 16. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu El-Hilal ile Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Tunus ekibi Esperance de Tunis, ikinci turda karşılaştı.

Bafetimbi Gomis attı, El-Hilal yarı finalde!, System.String[]

Katar'da düzenlenen 16. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu El-Hilal ile Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Tunus ekibi Esperance de Tunis, ikinci turda karşılaştı.


El-Hilal, eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'in 73. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.


Suudi Arabistan ekibi, yarı finalde 17 Aralık'ta Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın şampiyonu Brezilya kulübü Flamengo ile karşılaşacak.


2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 21 Aralık'taki final maçıyla sona erecek.


Bafetimbi Gomis, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:55 
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