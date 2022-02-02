Üye Girişi
Bafetimbi Gomis: "Bu formanın hakkını vereceğim" - Son Dakika

Bafetimbi Gomis: "Bu formanın hakkını vereceğim"

02.02.2022 16:44
Bafetimbi Gomis: "Bu formanın hakkını vereceğim"

Galatasaray'ın yeni transferi Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılılara döndüğü için mutlu olduğunu ifade ederek, formanın hakkını vereceğini söyledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılılara döndüğü için mutlu olduğunu ifade ederek, formanın hakkını vereceğini söyledi.

Tekrar Galatasaray'a transfer olan Fransız forvet Bafetimbi Gomis, resmi sözleşmeyi imzalamasının ardından kulüp televizyonuna duygularını paylaştı. Galatasaray'a tekrar döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Gomis, "Galatasaray'a tekrar geldiğim için çok mutluyum. Taraftarımızın da desteğiyle birlikte başarılı olabileceğimize inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Galatasaray'ı en iyi yerlere taşımaya çalışacağız. Bu formanın da hakkını vereceğim" diye konuştu.

(İHA)

YORUMLAR
500

Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bafetimbi Gomis: 'Bu formanın hakkını vereceğim' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından teknoloji ürünlerine vergi indirimi geliyor
16:12 Bafetimbi Gomis Galatasaray'a yeniden transfer oluyor!
16:07 Üniversite öğrencisinin cesedi kıyıya vurdu!
16:04 Evini tezekle ısıtıyordu! 1.722 lira gelen elektrik faturası sonrası tek çaresi ineğini satmak
15:57 Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"
15:53 Camiye yıldırım düştü! Kapı ve pencere camları kırıldı
15:52 Avrupa Konseyi, Osman Kavala'yla ilgili ihlal prosedürü başlattı! Dışişleri'nden jet açıklama!
15:42 Annemizi Saklarken dizisinde bu akşam neler olacak? Handan'ın peri masalı son mu bulacak?
15:39 Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak
15:39 Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? İpek, çıktığı yolculukta nelerle karşılaşacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 17:09:27. #1.12#
SON DAKİKA: Bafetimbi Gomis: "Bu formanın hakkını vereceğim" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement