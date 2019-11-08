Bafra 11 milyon ağaç için buluşuyor

Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı fidan sahiplenme kampanyasına Bafra'dan da tam destek geldi.



Türkiye genelinde 11 Kasım 2019'da 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidanın toprakla buluşacağı kampanyada, Bafra Belediyesinin üzerine düşen görevi yerine getireceğini ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Pazartesi günü Tepecik Mahallesi'nde yapılacak etkinliğe tüm Bafralıları davet etti.



Başkan Kılıç, Tepecik Mahallesi'nde fidanları toprakla buluşturacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, aynı gün saat 10.00'dan itibaren Cumhuriyet Meydanı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan toplu taşıma araçlarının görev yapacağını açıkladı. - SAMSUN