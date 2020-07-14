Bafra 15 Temmuz'a hazır - Son Dakika

Bafra 15 Temmuz'a hazır

Samsun'un Bafra ilçesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda tüm yurtta düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerine hazır hale getirildi.

Samsun'un Bafra ilçesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda tüm yurtta düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerine hazır hale getirildi.

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Bafra Kaymakamlığı ve Bafra Belediye Başkanlığını tarafından hayata geçirilecek etkinlikler 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapılacak. Bafra'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri saat 13.00'te asri mezarlık bünyesinde yer alan şehitlik ziyareti ile başlayacak. Akabinde ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam edecek.


Buradaki saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak program içeriğinde ise şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua, şiirler, 15 Temmuz görüntülerinin yer aldığı video sunumu, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, ilahi dinletisi yer alacak.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği halka hitabı da canlı olarak katılımcılara izletilecek. Saat: 00.13'te ise Bafra'daki tüm camilerde sala okunacak.


Bafra'da şehitlik ziyaretinin hemen ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayacak demokrasi nöbeti sabah namazına kadar sürecek.


Bafra Belediyesine ait olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın altındaki kapalı otopark da katılımcılara ücretsiz hizmet verecek.


15 Temmuz anma etkinliklerinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli hassasiyetin gösterildiğini vurgulayan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Bafra'da da şehitlerimizi yad etmek, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunmak, milletimizin demokrasiye olan inancı ve bağlılığının gelecek nesillere aktarılması için etkinliklerin 15 Temmuz'un ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi. - SAMSUN

Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:53 Kaynak: İHA

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