Son Dakika Haberleri: Bafra 16. Sünnet Şöleni başlıyor
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Bafra 16. Sünnet Şöleni başlıyor

1 saat önce

Bafra Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği 16. Sünnet Şöleni yarın yapılacak.

Bafra 16. Sünnet Şöleni başlıyor, System.String[]
Bafra Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği 16. Sünnet Şöleni yarın yapılacak.

Her sene geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni Ali Kale Turistik Tesislerinde gerçekleşecek. Sünnet şölenine tüm Bafralıları davet eden Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Belediyemizce bu yıl 16.sını düzenleyeceğimiz sünnet şölenimize ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 80 çocuğumuzun sünnet işlemlerini daha önce gerçekleştirmiştik. Yarın çocuklarımız, aileleri ve konuklarımızla bir araya gelerek güzel bir gün geçireceğiz. Çocuklarımızın bu güzel anında yanlarında olmak bizleri mutlu ediyor. Bu mutluluğu tüm Bafralılarla paylaşmak istiyoruz" dedi.

16. Sünnet Şöleni yarın saat 15.30'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanılarak hareket edecek konvoyla başlayacak. Ali Kale Turistik Tesislerinde saat 17.00'de başlayacak programın içeriğinde ise mevlit okunması, yemek ikramı ve çocuklara hediye dağıtımı yer alıyor. - SAMSUN
Bafra, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:38 Kaynak: İHA
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