Bafra Anadolu Lisesi Öğrencilerinden Resim Sergisi

Bafra Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı çalışmaların yer aldığı resim sergisi açıldı.

Bafra Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı çalışmaların yer aldığı resim sergisi açıldı.



Görsel sanatlar öğretmeni Hakime Küçük öncülüğünde öğrencilerin bir dönem boyunca yaptıkları çalışmalar, ilçedeki bir alışveriş merkezinde sergileniyor.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Bafra Anadolu Lisesi'nin görsel sanatlar ve müzikte ilçede fark oluşturduğunu dile getirerek, "Sergide müzik öğretmeni Adalet Kol ve görsel sanatlar öğretmeni Hakime Küçük, öğrencileriyle sanatını toplum ile paylaşıyor. Emeği geçen öğrencilerimi, öğretmenlerimi ve okul yönetimini tebrik ediyorum." dedi.



Küçük de öğrencilerinin yıl boyunca öğrendikleriyle kendi sanatsal bakış açılarını ortaya koyduklarını vurgulayarak, "Birçok farklı alandaki çalışmalar farklı sınıflardan öğrencilerimiz tarafından yapıldı. Sanat, topluma yansımadan amacına ulaşamaz. Bu süreçte bizi her zaman destekleyen okul müdürüme ve sergi açılışında aramızda olan katılımcılara teşekkür ederim." diye konuştu.



Sergi, 18 Şubat Pazartesi gününe kadar açık kalacak.



Serginin açılışına Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği yönetim kurulu adına Yavuz Muratoğlu ve dernek üyeleri, okul mezunları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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