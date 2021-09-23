Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika

Bafra ilçesinde bulunan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi teşhir salonları ve tarihi eserleri ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Sözlü kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyük Camii Mahallesi, Gazi Paşa Caddesi'nde 1850 yıllarında Osmanlı tebaasından Dimitri Ağa konutu olarak inşa edilen tarihi bina Cumhuriyet döneminde farklı kurumlar ve farklı kişiler tarafından farklı işlerde kullanıldı. 2006 yılında müze olmak şartıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi.

2011 yılına kadar müzenin restorasyon ve teşhir işleri tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2011 yılında müze olarak açılışı yapıldı. 3 katlı inşa edilen müzenin giriş katında etnografı eserler, birinci katında arkeolojik eserler sergileniyor.

BİZANS DÖNEMİNE AİT ESERLER VAR

Etnografya katında Bafra çevresinden toplanan 19. yüzyıl günlük kulanım da kullanılan etnografik eserler yer alıyor. Arkeoloji katında Bafra'ya 7 kilometre mesafede bulunan İkiztepe Ören Yeri'nden çıkartılan arkeolojik eserler ve Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait eserler bulunuyor. Müze bahçesinde de arkeolojik taş eserler sergileniyor.

TUNÇ ÇAĞI'NDAN KALMA

En dikkat çekici sergilerden biri İlk Tunç Çağı mezarından çıkarılan, üzerinde ameliyat izleri görülen kafatası. 2 bin 152 metrekarelik bir alana sahip müzede İlk Tunç Çağı'ndan yakın tarihe dek uzanan geniş bir tarih aralığında toplam bin 520 adet arkeolojik ve etnografik eser yer almakta.