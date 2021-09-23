Üye Girişi
Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika

Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor

23.09.2021 10:19

Samsun'daki Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenen 3 bin yıllık kafatasındaki ameliyat izi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tunç Çağı'ndan kalma eser, müzenin en çok ilgi gören ürünlerinden biri olarak biliniyor.

Bafra ilçesinde bulunan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi teşhir salonları ve tarihi eserleri ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Sözlü kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyük Camii Mahallesi, Gazi Paşa Caddesi'nde 1850 yıllarında Osmanlı tebaasından Dimitri Ağa konutu olarak inşa edilen tarihi bina Cumhuriyet döneminde farklı kurumlar ve farklı kişiler tarafından farklı işlerde kullanıldı. 2006 yılında müze olmak şartıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi.

3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor

2011 yılına kadar müzenin restorasyon ve teşhir işleri tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2011 yılında müze olarak açılışı yapıldı. 3 katlı inşa edilen müzenin giriş katında etnografı eserler, birinci katında arkeolojik eserler sergileniyor.

3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor

BİZANS DÖNEMİNE AİT ESERLER VAR

Etnografya katında Bafra çevresinden toplanan 19. yüzyıl günlük kulanım da kullanılan etnografik eserler yer alıyor. Arkeoloji katında Bafra'ya 7 kilometre mesafede bulunan İkiztepe Ören Yeri'nden çıkartılan arkeolojik eserler ve Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait eserler bulunuyor. Müze bahçesinde de arkeolojik taş eserler sergileniyor.

3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor

TUNÇ ÇAĞI'NDAN KALMA

En dikkat çekici sergilerden biri İlk Tunç Çağı mezarından çıkarılan, üzerinde ameliyat izleri görülen kafatası. 2 bin 152 metrekarelik bir alana sahip müzede İlk Tunç Çağı'ndan yakın tarihe dek uzanan geniş bir tarih aralığında toplam bin 520 adet arkeolojik ve etnografik eser yer almakta.

3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor
3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor
3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor
Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor

Etnografya Müzesi, Arkeoloji, Teşhir, Bafra, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı 10:33 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı Galatasaray, yönetimdeki en kötü başlangıcı yaptı! Tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti 10:17 Galatasaray, yönetimdeki en kötü başlangıcı yaptı! Tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti Altıncı kez banlanan Twitch yayıncısı Indiefoxx nickli Jenelle, yayında gaz çıkardığı için partnerliği iptal edildi 09:58 Altıncı kez banlanan Twitch yayıncısı Indiefoxx nickli Jenelle, yayında gaz çıkardığı için partnerliği iptal edildi
Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak 09:54 Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak Sergen Yalçın'a yaptığı hareket sonrası Balotelli'den açıklama: Beynimi göstermek zorundaydım 09:47 Sergen Yalçın'a yaptığı hareket sonrası Balotelli'den açıklama: Beynimi göstermek zorundaydım Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in düğününde talihsiz kaza! Fenomen Sibil Çetinkaya, gelinliğin üstüne maytap düşürdü 08:57 Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in düğününde talihsiz kaza! Fenomen Sibil Çetinkaya, gelinliğin üstüne maytap düşürdü
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin 08:10 Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti 23:03 Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti

Son Dakika Haberleri
10:28 Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı
10:19 Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor
10:17 Galatasaray, yönetimdeki en kötü başlangıcı yaptı! Tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti
09:59 Elindeki palayla yolcu minibüsüne saldırdı! Kimse nedenini anlamadı
09:57 Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı
09:54 Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak
09:51 Bakan Soylu, Hakkari'deki uyuşturucu operasyonunda 566 kilogram eroin ele geçirildiğini duyurdu
09:48 Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi
09:47 Sergen Yalçın'a yaptığı hareket sonrası Balotelli'den açıklama: Beynimi göstermek zorundaydım
09:23 Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?
A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın yer aldığı maçtan selfie paylaştı A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın yer aldığı maçtan selfie paylaştı         
10:35
Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı         
10:28
Elindeki palayla yolcu minibüsüne saldırdı! Kimse nedenini anlamadı Elindeki palayla yolcu minibüsüne saldırdı! Kimse nedenini anlamadı         
09:59
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi         
09:49
Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin? Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?         
09:24
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı         
08:46
Londra'da açacağı restoran için takipçilerinden destek isteyen Nusret, çıraklık fotoğrafını paylaştı Londra'da açacağı restoran için takipçilerinden destek isteyen Nusret, çıraklık fotoğrafını paylaştı         
07:36
Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı         
19:15
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının "İmparatoru" deniliyor         
18:53
Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı         
17:19
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti         
17:17
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 10:39:37. #1.11#
SON DAKİKA: Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement