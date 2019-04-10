Son Dakika Haberleri: Bafra Belediye Başkanı Seçilen Kılıç Mazbatasını Aldı

Bafra Belediye Başkanı Seçilen Kılıç Mazbatasını Aldı

34 dakika önce

Bafra Belediye Başkanı seçilen Hamit Kılıç, mazbatasını aldı.

Bafra Belediye Başkanı Seçilen Kılıç Mazbatasını Aldı, System.String[]
Bafra Belediye Başkanı seçilen Hamit Kılıç, mazbatasını aldı.

Hamit Kılıç, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Elif Akkaya'nın elinden aldı.


Bafra Belediyesi önünde yapılan törene ise AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, Belediye Meclisi üyeleri ve partililer katıldı.


Kılıç, burada yaptığı konuşmada, Bafra'ya hizmet ederken, ortak akılla hareket edeceklerini söyledi.

Tören, Bafra Müftüsü Necmettin Kayar'ın duası ile son buldu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:41 Kaynak: AA
AK Parti, Hamit Kılıç, Bafra, Güncel
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