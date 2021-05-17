Bafra Belediyesi 19 Mayıs'ta bisiklet turu düzenleyecek

Bafra Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilçedeki bisiklet sevdalılarının katılacağı "19 Mayıs Bisiklet Turu" düzenlenecek.

Bafra Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan 19 Mayıs Bisiklet Turu, 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü Saat 12.00'de gerçekleştirilecek. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde yapılacak, turda ayrıca vatandaşlar da bisiklet turuna katılabilecek. "Bisikletini Al Gel", "Sağlık İçin Pedalla" sloganıyla düzenlenecek 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayacak ve Kızılırmak Sedde Parkı'nda sona erecek. Bafra Belediyesi, 2020 yılı içerinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yılı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Bisiklet Turu" düzenlemiş ve katılım oranı ile dikkat çekmişti.

Ayrıca Bafra Belediye Meclisi gündemindeki hususları görüşmek üzere Alparslan Türkeş Parkı toplantı salonunda olağan Mayıs ayı toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısının açılış konuşmasında çalışmalar ve gündemle ilgili düşüncelerini yerine getiren Başkan Kılıç, Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde bir katliam yaşandığını belirterek İsrail'i kınadı. - SAMSUN