Bafra Belediyesi 'Bedesten Çarşısı'nı unutmadı - Son Dakika

Bafra'daki tarihsel miraslardan birisi olan ve ilçe için büyük öneme sahip Bedesten Çarşısı'nda Bafra Belediyesi çeşitli çalışmalar gerçekleştirecek.



Samsun Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesi Tekel Caddesi üzerindeki, Bedesten Çarşısı'nda gerçekleştirilecek çalışmalar ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Çalışmalar uzun süredir devam ediyor. Bedesten ile ilgili daha önce bir çalışma yapmıştık. Zeminini tarihi dokusuna uygun bir şekilde değiştirmek istiyoruz. Alt yapıyla ilgili çok ciddi sıkıntılarının olduğunu beyan eden esnaflarımıza verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. İhale kısa sürede yapılacak. Alanda kullanacağımız taşı belirledik. Çalışmamız Bedesten'in tarihi dokusuna sadık kalınarak gerçekleşecek. En kısa sürede ihalemizi gerçekleştireceğiz. Bu alanla ilgili SASKİ ile de görüşmelerimizi tamamladık. Alt yapısını tamamen elden geçireceğiz. Alanın yağmur ve kanalizasyon planını birbirinden ayıracağız. Tarihi mirasımıza sahip çıkacağız. Sonuç olarak uzun yıllardır hizmet almayan böylesi bir tarihi mirasımıza sahip çıkmak, esnaflarımızın çalışma alanlarını daha estetik ve sağlıklı hale getirmek istiyoruz" dedi.



17. yy. sonlarında inşa edildiği tahmin edilen ve 18. yüzyılda Ermeni ve Rum tüccarların, sarraflık yaptıkları Bedesten, 1915-1916 yıllarında Ermeniler ve 1922- 1924 yılları arasında Rumların gitmeleri üzerine tamamen Türk zanaatkar ve esnafları tarafından kullanılıyor. - SAMSUN