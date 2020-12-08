Bafra Belediyesi'nden engelliler için şarj istasyonu - Son Dakika

Bafra Belediyesi'nden engelliler için şarj istasyonu

08.12.2020 15:49
Bafra Belediyesi'nden engelliler için şarj istasyonu, System.String[]

Bafra Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayata daha fazla katılımlarını sağlamak için hayata geçirdiği hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Bafra Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayata daha fazla katılımlarını sağlamak için hayata geçirdiği hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın seçim beyannamesinde de yer alan engelli şarj istasyonlarının kurulumları yapılıp hizmet vermeye başladı. Aynı noktalarda ayrıca akülü bisikletler içinde şarj istasyonları kuruldu.

Şehir merkezinde araçlarını şarj ederek sosyal hayata daha fazla katılma şansı elde edecek olan engelliler gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Kılıç'a teşekkür ettiler. Yolda akülerinin bitmesi endişesini taşıyan engelli vatandaşlara kolaylık sağlayacak hizmetle, akülü araç kullanan engelliler daha rahat ulaşım sağlayabilecekler.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri, toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırarak, onları desteklemeli, önlerindeki tüm engelleri kaldırarak, hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek başta yerel yönetimler olarak hepimizin sorumluluğu altındadır. Engelli araç şarj istasyonu ile engelli vatandaşlarımız akülü sandalyelerini ücretsiz bir şekilde şarj edebilecekler. Bu bilinç ile engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırabilmeleri için çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir" dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ilçede faaliyet gösteren engelliler sivil toplum örgütleri temsilcileriyle Engelli Koordinasyon Merkezi'nde bir araya gelerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Bafra'da Engelli şarj istasyonları Cumhuriyet Meydanı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Engelli Koordinasyon Merkezi önünde hizmet veriyor. - SAMSUN

Bafra Belediyesi'nden engelliler için şarj istasyonu
Bafra Belediyesi'nden engelliler için şarj istasyonu
Bafra Belediyesi'nden engelliler için şarj istasyonu

Hamit Kılıç, Engelli, Bafra, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bafra Belediyesi'nden engelliler için şarj istasyonu - Son Dakika


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