Son Dakika Haberleri: Bafra Belediyesi yaz spor okulları açılış töreni
Son Dakika Güncel Haber

Bafra Belediyesi yaz spor okulları açılış töreni

1 saat önce

Bafra Belediyesinin düzenlediği yaz spor okullarının açılış töreni gerçekleştirildi.

Bafra Belediyesi yaz spor okulları açılış töreni, System.String[]
Bafra Belediyesinin düzenlediği yaz spor okullarının açılış töreni gerçekleştirildi.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, eski Bafra Spor Salonunda gerçekleştirilen törende, sosyal belediyecilik anlayışlarının en önemli temalarından birinin çocuklar olduğunu söyledi.
Çocukların tatil aylarında sporla iç içe olmasını sağlamak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için hayata geçirdikleri yaz spor okullarına ilginin her geçen yıl artmasının kendilerini memnun ettiğini dile getiren Kılıç, "Ailelerin teşvik edici yaklaşımları ve destekleri de bizler için çok önemli. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın spora ilgisini yükseltmek için gayretlerimiz katlanarak devam edecek." dedi.

Yüzme, voleybol, futbol, jimnastik, güreş ve basketbol branşlarında açılan yaz spor okullarına 7-14 yaşlarında 250 çocuk katılıyor.

Yaz spor okulları, eylül ayına kadar devam edecek.
Açılış törenine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak ile daire amirleri ve spor okullarına katılan çocukların aileleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:21 Kaynak: AA
hamit kılıç, açılış, bafra, spor okulları, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bulaşık yıkarken düştüğü sulama kanalında boğuldu Muhalif olduğunu düşündüğü gence ağza alınmayacak hakaretler eden İBB çalışanı için karar verildi. CHP'den "İstanbul ehline emanet edilmedi" diyen Bahçeli'ye tepki: Tam bir kibir örneği Altın günü düşüşle kapattı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 18:50:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bafra Belediyesi yaz spor okulları açılış töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]