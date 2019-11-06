Son Dakika Haberleri: Bafra Belediyesinden emlak ve ÇTV uyarısı
Son Dakika Güncel Bafra Belediyesinden emlak ve ÇTV uyarısı

Bafra Belediyesinden emlak ve ÇTV uyarısı

7 saat önce

Bafra Belediyesi mükelleflere emlak ve çevre temizlik vergisinde(ÇTV) son günün 30 Kasım olduğunu hatırlatarak, cezai duruma düşmemeleri için vergilerini zamanında ödemeleri uyarısında bulundu.

Bafra Belediyesinden emlak ve ÇTV uyarısı, System.String[]

Bafra Belediyesi mükelleflere emlak ve çevre temizlik vergisinde(ÇTV) son günün 30 Kasım olduğunu hatırlatarak, cezai duruma düşmemeleri için vergilerini zamanında ödemeleri uyarısında bulundu.


Bafra Belediyesi, 2019 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi ödenmesi konusunda bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada 2019 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi ikinci taksiti son ödeme gününün 30 Kasım olduğunun altı çizildi.


Yapılan açıklamada, "1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre emlak vergisi 2.taksidi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 44.maddesi gereği çevre temizlik vergisi 2.taksidi son ödeme günü 30 Kasım 2019 tarihine kadardır. Mükelleflerin cezai duruma düşmemeleri için vergilerini süresinde ödemeleri önemle duyurulur" denildi. - SAMSUN

Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü
Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinde satış devam ediyor Minik Cihan'ın mucize kurtuluşu! İmdadına ağabeyi yetişti Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 00:55:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bafra Belediyesinden emlak ve ÇTV uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]