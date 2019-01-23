Bafra Belediyesinden Hastalara "Hasta Yatağı" Hizmeti

Bafra Belediyesi, ilçedeki yatalak hastalara tedavi süreci boyunca kullanmak üzere hasta yatağı verecek.

Bafra Belediyesi, ilçedeki yatalak hastalara tedavi süreci boyunca kullanmak üzere hasta yatağı verecek.



Bafra Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, sosyal güvencesi bulunmayan ve yatağa bağımlı olarak yaşayanlara, tedavi süreçlerini daha iyi geçirebilmeleri için hasta yatağı yardımı yapıyor.





Hasta yatağı hizmetinden faydalanmak isteyenler, belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuru yapabiliyor.



İlk etapta belirlenen 10 kişiye hasta yatağı verileceği öğrenildi.



Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sosyal belediyeciliğin gereği evden çıkamayan, hareket kabiliyeti az veya hiç bulunmayanlara yardım etmek amacıyla hasta yatağı verdiklerini söyledi.



Sosyal belediyeciliğin farklı örneklerini hayata geçirmeye devam edeceklerini dile getiren Kılıç, Bafra olarak büyük bir aile olduklarını kaydetti.

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