Bafra Belediyesinden kardan kapanan yollara anında müdahale - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bafra Belediyesinden kardan kapanan yollara anında müdahale - Son Dakika

Bafra Belediyesinden kardan kapanan yollara anında müdahale

6 saat önce

Samsun Bafra Belediyesi ekipleri tarafından, yoğun kar nedeniyle karla kapanan kırsal mahallelerin yolları açıldı.

Bafra Belediyesinden kardan kapanan yollara anında müdahale, System.String[]

Samsun Bafra Belediyesi ekipleri tarafından, yoğun kar nedeniyle karla kapanan kırsal mahallelerin yolları açıldı.


Yoğun kar yağışının kırsal mahalleleri etkisi altına alması sonucu kapanan yollar Bafra Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalarla tekrar ulaşıma açıldı. İlçe merkezine 50 km uzaklıkta olan Bengü Mahallesi'nde yağan kar nedeniyle kapanan grup yolu, Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin anında müdahalesiyle kısa sürede ulaşıma açıldı. Komşupınar, Bengü grup yolu ve Çulhakoca Mahallesi'nde de Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerekli önlemler alındı.


"Ekiplerimiz muhtemel sorunlar için hazır durumda"


Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Mevsim itibarıyla yağan kar, bazı mahallerimizde etkili oldu. Bengü ve civar mahallelerimizi bağlayan grup yollarında ulaşımı olumsuz etkileyen kar, ekiplerimizin anında müdahalesi ile temizlenerek ulaşıma açıldı. Ekiplerimiz olası sorunlar için hazır durumda. Muhtarlarımızla sürekli istişare içerisindeyiz" dedi. - SAMSUN

Fen İşleri Müdürlüğü, Samsun, Bengü, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:00 Kaynak: İHA
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