Bafra Belediyesinden koronavirüs önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bafra Belediyesinden koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Bafra Belediyesinden koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Bafra Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemleri ilçe genelinde uygulamaya başladı.

Bafra Belediyesinden koronavirüs önlemleri, System.String[]

Bafra Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemleri ilçe genelinde uygulamaya başladı.

Koronavirüs ile mikrobik yayılma ve üremelerinin önüne geçilmesi amacıyla Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı bankamatikler, otobüs terminali, minibüs ve dolmuş durakları, rögarlar, çöp konteynerleri ve çevresinde dezenfektan ilaçları ile temizleme işlemleri sıklaştırıldı.

Ekipler, salgın hastalıklara en rahat zemin hazırlayabilecek ortam olan ortak kullanım alanlarının temizlik ve dezenfektelerini yapıyor, vatandaşları Sağlık Bakanlığınca belirlenen kurallara uymaları konusunda uyarıyor.


Bafra Belediyesi, ayrıca belediye hizmet birimlerinde sağlık kriterlerine uygun solüsyonlarla püskürtme yöntemiyle dezenfekte ederek, virüsün bulaşmasını önleyici tedbirler aldı.


Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Sağlık Bakanlığının yayınladığı öneriler kapsamında hareket ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Sağlık sistemimize ve bilim insanlarımıza güveniyoruz. Herkes, özellikle de çocuklarımız bizim için çok değerliler. Halk sağlığı için sorumluluk bilinciyle hareket diyoruz. Salgın hastalıklara karşı önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık ancak vatandaşlarımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Her bir vatandaşımız Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, günlük hayatında uyguladığı basit önlemlerle salgın hastalıkların önüne geçebilir. Belediye olarak bu konudaki çalışmalarımız devam edecek."

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:42 Kaynak: AA
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