Bafra Belediyesinden 'sosyal mesafe bankları' - Son Dakika

Bafra Belediyesi tarafından ilçenin park ve meydanlarına "sosyal mesafe bankları" konuldu.



Bafra Belediyesi, ilçe sakinlerinin huzurlu ve güvenli bir yaz geçirmeleri için yoğun çaba harcıyor. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelesinde ortaya koyduğu çalışmalarla dikkat toplayan Bafra Belediyesi, mücadelede normalleşme adımları kapsamında vatandaşların sosyal yaşantılarında huzurlu ve güvenli anlar yaşamaları için yeni hizmetler hayata geçirdi. Bafra Belediyesi vatandaşların sosyal mesafeyi koruyarak bir arada olabilecekleri, dinlenip sohbet edebilecekleri "sosyal mesafe bankları"nı, ortak paylaşım alanlarına yerleştirdi. Belediyenin kendi öz kaynakları ve ekibiyle atölyelerinde üreterek park ve meydanlarda kullanıma sunulan sosyal mesafe bankları Bafralıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.



Bafra Belediyesi ayrıca yaz aylarının gelmesiyle park ve mesire alanlarımızı halk sağlığı ve huzurunu bozan kene, bit, pire vb. vektör popülasyonlarından arındırmak için ilaçlamalarını sürdürüyor.



Bafra Belediyesi ilçede yol ve kaldırım temizliğine hız verdi. Sanayi sitesi ve Kredi Yurtlar güzergahında başlattığı yol kenarı kaldırım temizliği çalışmalarını ilçe genelinde sürdürecek. - SAMSUN