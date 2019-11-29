Bafra Belediyesinden vergi mesaisi
6 saat önce
Bafra Belediyesi, 30 Kasım Cumartesi günü sona erecek emlak ve çevre temizlik vergilerinde 2019 yılı ikinci taksit ödemeleri nedeniyle Cumartesi günü veznelerini açık tutacak.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:56 Kaynak: İHA
Bafra Belediyesi, 30 Kasım Cumartesi günü sona erecek emlak ve çevre temizlik vergilerinde 2019 yılı ikinci taksit ödemeleri nedeniyle Cumartesi günü veznelerini açık tutacak.
Bafra Belediyesi, mükellefin 30 Kasım'da sona erecek emlak ve çevre temizlik vergisini zamanında yatırabilmeleri için ek mesai uygulaması yapacak.
Vatandaşların mağdur olmaması ve vergilerini rahatça yatırabilmesi için belediye veznesi 30 Kasım Cumartesi günü de mesai saatleri içinde mükellefe hizmet verecek. - SAMSUN
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