Son Dakika Haberleri: Bafra Belediyesinden Yoğun Mesai

Bafra Belediyesinden Yoğun Mesai

23 dakika önce

'Daha güzel bir Bafra' için çalışmalarını aralıksız sürdüren Bafra Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarını hafta sonları da sürdürüyor.

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'Daha güzel bir Bafra' için çalışmalarını aralıksız sürdüren Bafra Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarını hafta sonları da sürdürüyor.

Yoğun bir tempo içerisinde çalışmalarını sürdüren Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gayretleri Bafralıların da takdirini topluyor. Yapılan her çalışmayı yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Hacınabi Mahallesi'nde gerçekleşen kaldırım çalışmalarında da alandaydı.

Hacınabi Mahallesi Ekmekçi, Cihanbahçe 1. ve 2. Sokaklarında Fen İşleri Müdürlüğü kaldırım ekibimizin yürüttüğü çalışmaları, Muhtar Mustafa Cengiz ve mahalle sakinleri ile birlikte takip eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, onların önerilerini dinleyerek yapılacak çakışmalar hakkında bilgi verdi.

Hüseyin Edis'ten Başkan Kılıç'a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Hüseyin Edis, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna, yönetim kurulu üyeleri, milletvekili danışmanı Ali Ceyhan da hazır bulundu. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, 31 Mart yerel seçimleri öncesi gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında görüşler bildirildi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Hüseyin Edis'in nazik ziyareti bizleri mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı yol arkadaşlarımızla Samsunumuzda, ilçemizde ve ülke genelinde inşallah güzel bir başarı elde edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:45 Kaynak: İHA

Milletvekili, Fen İşleri Müdürlüğü, Hamit Kılıç, Bafra, Politika
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