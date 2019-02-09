Bafra Belediyesinden Yoğun Mesai

'Daha güzel bir Bafra
' için çalışmalarını aralıksız sürdüren Bafra Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarını hafta sonları da sürdürüyor.
Yoğun bir tempo içerisinde çalışmalarını sürdüren Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekiplerinin gayretleri Bafralıların da takdirini topluyor. Yapılan her çalışmayı yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç
, Hacınabi Mahallesi'nde gerçekleşen kaldırım çalışmalarında da alandaydı.
Hacınabi Mahallesi Ekmekçi, Cihanbahçe 1. ve 2. Sokaklarında Fen İşleri Müdürlüğü kaldırım ekibimizin yürüttüğü çalışmaları, Muhtar Mustafa Cengiz
ve mahalle sakinleri ile birlikte takip eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, onların önerilerini dinleyerek yapılacak çakışmalar hakkında bilgi verdi. Hüseyin Edis
'ten Başkan Kılıç'a ziyaret Milliyetçi Hareket Partisi
25. Dönem Milletvekili
ve Genel Başkan Danışmanı Hüseyin Edis, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete MHP
Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna, yönetim kurulu üyeleri, milletvekili danışmanı Ali Ceyhan
da hazır bulundu. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, 31 Mart yerel seçimleri öncesi gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında görüşler bildirildi.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Hüseyin Edis'in nazik ziyareti bizleri mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı yol arkadaşlarımızla Samsunumuzda, ilçemizde ve ülke genelinde inşallah güzel bir başarı elde edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN