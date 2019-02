Bafra Çocuk Tiyatrosu ve Sergi Salonuna Kavuşuyor

Bafra Belediyesi ilçenin yakın zamanda, çocuk tiyatro kurs binası ve resim sergi salonuna sahip olabilmesi için hummalı bir çalışmanın içerisinde.

Bafra Belediyesi ilçenin yakın zamanda, çocuk tiyatro kurs binası ve resim sergi salonuna sahip olabilmesi için hummalı bir çalışmanın içerisinde.



Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 150 m2'lik alanda yürütülen çalışmaların en kısa sürede hizmete sunulması için çaba sarf ediliyor. Üst katında çocuk tiyatro eğitimlerinin gerçekleşeceği alanın alt katında ise resim atölyesi ve sergi salonu yer alacak.



Çalışmaları yerinde inceleyen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuyla ilgili olarak, "Göz bebeğimiz çocuklarımızın, sanatsal faaliyetlere olan ilgisini artırmak, üretkenliklerine katkı sağlamak ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla Baframızda ilk kez hayata geçireceğimiz çocuk tiyatrosu projemiz ile birlikte eksikliği her geçen gün biraz daha hissedilen resim sergi salonunu Baframıza kazandırarak, ilçemizdeki her yaş grubundan yetenekli hemşehrilerimizin eserlerini sergilemelerine destek olacağız. Eğitim merkezimizde, sanatın evrensel yelpazesinde ilgisi olan her yaş grubuna, uzman eğitmenler vasıtası ile katkı sağlayacağız" dedi.



Öğrencilerin hassasiyeti Başkan Kılıç'ı duygulandırdı



"Hayvanlar Bizim Dostumuz" projesi kapsamında Bafra Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezini ziyaret edip hayvanlara mama götüren 29 Ekim İlkokulu 1. sınıf öğrencilerin hassasiyeti Başkan Kılıç'ı duygulandırdı.



29 Ekim İlkokulu birinci sınıf öğrencileri yürüttükleri "Hayvanlar Bizim Dostumuz" projeleri kapsamında önce Bafra Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde bulunan hayvanlara mama verdiler sonra ise Başkan Kılıç'ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarete,29 Ekim İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Coşkun, öğretmen Tuncay Alkiraz ve öğrenciler katıldı.



Hayvanlar Bizim Dostumuz projesinin devam ettiğini belirten öğrenciler, kısa süre içerisinde Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezini tekrar ziyaret edeceklerini ifade ettiler.



Öğrencileri öğretmenlerini ve ailelerini böyle anlamlı bir projeyi hayata geçirdikleri için tebrik eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Böylesi önemli bir konuda çocuklarımızın gösterdikleri hassasiyet bizleri duygulandırdı. 29 Ekim İlkokulu birinci sınıf öğrencilerinin tertemiz yüreklerinden süzülen mutluluk verici davranışın yaygınlaşarak büyüyeceğine inanıyorum" diye konuştu.



Çocukların Bafra'da çocuk festivali taleplerini de dikkate alacaklarını belirten Başkan Kılıç, en kısa süre içinde 20 Ekim İlkokulu ziyaret ederek projeye katılan diğer öğrencileri de kutlayacağını sözlerine ekledi.



Başkan Kılıç, ziyaret sonunda öğrencilere kitap hediye etti. - SAMSUN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ünlü Oyuncunun 26 Çocuğu ve 8 Tane Torunu Olduğu Ortaya Çıktı

Okul Harçlığı İçin Öğrendiği Sanatını Dünyaya Tanıttı

Prof. Dr. Ersoy: Marmara'da 10 Yıl İçinde 7'den Büyük Deprem Olabilir

Son Dakika! Bakan Albayrak Kur Fırsatçılarına Seslendi: Siz Daha Çok Beklersiniz