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Bafra'da 1 kişi silahla yaralandı

22 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde evinin bahçesinde oturan şahıs nereden geldiği bilinmeyen bir kurşunla yaralandı.

Bafra'da 1 kişi silahla yaralandı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde evinin bahçesinde oturan şahıs nereden geldiği bilinmeyen bir kurşunla yaralandı.


Olay, ilçe merkezine 45 kilometre mesafede bulunan Esençay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesinde sandalyede oturan Dursun Keskin (54), henüz nereden geldiği tespit edilemeyen bir kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı.Yakınları tarafından 112'ye haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Dursun Keskin burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Dursun Keskin, Esençay, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:58 Kaynak: İHA
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