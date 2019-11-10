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Bafra'da 10 Kasım anma töreni

7 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Bafra'da 10 Kasım anma töreni, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.


Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü nedeniyle ilk tören 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkan Hamit Kıkıç'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan törende saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Belediye Kültür Merkezinde Cumhuriyet Ortaokulu tarafından düzenlenen anma töreni ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın sosyal bilgiler öğretmeni Özcan Şentürk tarafından yapılmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. "Atatürk bir ömrün hikayesi" oratoryosu izleyiciler tarafından büyük beğeni aldı. 10 Kasım kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tören son buldu.


Törene Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Özer, daire müdürleri, gaziler, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri ve sivil erkan ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:58 Kaynak: İHA
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