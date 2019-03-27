Son Dakika Haberleri: Bafra'da 100 Yerde 10 Bin Öğrenci Kitap Okudu

Bafra'da 100 Yerde 10 Bin Öğrenci Kitap Okudu

1 saat önce

"Samsun'da okuma vakti" projesi ile Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla 100 farklı yerde 10 bin öğrencinin katılımıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Bafra'da 100 Yerde 10 Bin Öğrenci Kitap Okudu, System.String[]
" Samsun'da okuma vakti" projesi ile Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla 100 farklı yerde 10 bin öğrencinin katılımıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Bafra Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Samsun genelinde zaman zaman kitap okuma farkındalığı oluşturmak ve heyecanı canlı tutmak amacıyla etkinlikler yaptıklarını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaşlarıyla her salı akşamı saat 20.00'de "Çaylar sizden, kitaplar bizden" projesini hayata geçirdiklerini anlatan Katipoğlu, "Bugün de Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı anısına '100. yılda 100 noktada 100'er öğrenci" sloganıyla kitap okuyarak kitap okuma farkındalığı etkinliğini gerçekleştirdik." dedi.


Etkinliğe Kaymakam Ahmet Adanur ile ilçe protokolü de katılarak destek verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:20 Kaynak: AA

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