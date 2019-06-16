Bafra'da 100. yıl bisiklet etkinliği

Bafra
'da Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun
'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Balkan Türkleri Derneği tarafından 19 Mayıs
Halk Bisiklet Turu düzenlendi.
Dernek binası önünde başlayan etkinlikte konuşan Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur, etkinlikte emeği geçen herkesi tebrik etti.
Balkan Türkleri Derneği Başkanı Süleyman Özata da Milli Mücadele'nin 100. yılı anısına farkındalık oluşturmak adına bisiklet turu düzenlediklerini söyledi.
Gençlik Caddesi üzerindeki dernek binası önünde başlayan bisiklet turu, Alaçam
, Yaşar Doğu
, Tekel
Caddesi ve Atatürk Bulvarı
güzergahı sonrası başlangıç noktasında son buldu.