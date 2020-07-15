Bafra' da 15 Temmuz şehitler programı - Son Dakika

Bafra' da 15 Temmuz şehitler programı

Samsun'un Bafra ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında şehitleri anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında şehitleri anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

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Samsun'un Bafra ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programa ellerinde Türk bayrakları ile gelen vatandaşlar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince girişte didik didik arandı. Aranan vatandaşlar belediye ekiplerince ateşleri ölçüldükten sonra alana girebildiler.


Burada kılınan akşam namazının ardından konuşan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "15 Temmuz demokrasi mücadelesini destekleyen tüm vatandaşlarımızın direnişi hak ve özgürlüklerin zaferidir. Milli iradenin zaferidir, demokrasinin zaferidir. Hakla batılın savaşı sonucunda halkın galip gelmesidir. 15 Temmuz milletimizin, ülkemizin geleceğine ve kendi karar verme yetkisine sahip çıktığının en önemli göstergesidir" dedi.


Kaymakam Cevdet Tümen de, "4 yıl önce bugün sırtımıza saplanmak istenen hançer, milletimizin öngörüsü ile durdurulmuş, cesareti ile yok edilmiştir. Büyük Türk milletinin devletine ve seçilmiş hükümetine sadakati bir kez daha tescil edilmiştir. Bu nedenle 15 Temmuz 2016'da yaşanan, 251 vatandaşımızın şehit olması ile neticelenen hain darbe kalkışmasının unutturulmaması gerekir. 15 Temmuz bir destandır. Korkusuzca ölüme atılan, tankın altına terettüp etmeden yatanların destanıdır" ifadelerini kullandı.


Saat 21.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması naklen verildi. Ardından 15 Temmuz videolarının gösterimi ile devam programda Kur'an-ı Kerim okundu. Kur'an tilavetinin ardından İlçe Müftülüğü ilahi grubunun seslendirdiği ilahilerle program devam etti. - SAMSUN

Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 22:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bafra' da 15 Temmuz şehitler programı - Son Dakika

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