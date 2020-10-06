Bafra'da 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı - Son Dakika

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışma neticesinde 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT timi ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında kesinleşmiş 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.A. isimli şahıs Samsun- Sinop karayolunda yapılan uygulamada yakalandı. Yakalanan F.A. Bafra Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 15:57 - Kaynak: İHA
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