Bafra'da 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

Hükümet Konağı önünde Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenoçak, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, askeri erkan ve polis ekipleri saat 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı seslendirdi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından polis, asker ve zabıta ekipleri ile vatandaşların katılımıyla oluşturulan konvoy siren sesleri ve marşlar eşliğinde ilçe turu attı. Türk bayrağı asılı balkonlarda vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yaşadı. - SAMSUN