Son Dakika Haberleri: Bafra'da 2 iş yeri kurşun yağmuruna tutuldu
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Bafra'da 2 iş yeri kurşun yağmuruna tutuldu

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından iki iş yeri kurşun yağmuruna tutuldu.

Bafra'da 2 iş yeri kurşun yağmuruna tutuldu, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından iki iş yeri kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda can kaybı yaşanmazken iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi otogar karşısında bulunan bir restoranda 6 el ateş etti. Restoranın camları kırılırken içeride bulunan iş yeri sahibi ve çalışanlara kurşun isabet etmedi. Lokantayı kurşun yağmuruna tutan şahıs 50 metre ileride otogar girişinde kapalı olan tekel büfesinin kepenklerine 5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş yerlerini kurşunlayan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Atatürk Bulvarı, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:39 Kaynak: İHA
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