Son Dakika Haberleri: Bafra'da 2 Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Bafra'da 2 Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bafra'da 2 Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tofaş Kavşağı'na dönüş yapan Mustafa Ö. idaresindeki 55 EE 399 plakalı otomobil ile Özlem Ö.'nün (50) kullandığı 57 KB 180 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 57 KB 180 plakalı otomobil sürücüsü Özlem Ö. ile aynı otomobilde bulunan Kezban Ö.(87) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:19 Kaynak: İHA
Samsun, Bafra, 3. Sayfa
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