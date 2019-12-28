Bafra'da 250 gram uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da 250 gram uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika

Bafra'da 250 gram uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarmanın operasyonunda 250 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Bafra'da 250 gram uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarmanın operasyonunda 250 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Şeyhulaş Mahallesi'nde M.K. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramaya katılan narkotik ve bomba tespit köpekleri tarafından yapılan aramada, 250 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı.


Soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İtalya'da kullanım amaçlı olarak evde esrar yetiştirmek artık suç değil
Hastane deposunda cinsel ilişkiye girdi! Yaptığı savunmadan sonra haklı çıktı İçi altın dolu kasayı sokak ortasında bırakıp kaçtılar Kucağında bebeği varken kurşunlanan kadının katili tanıdık çıktı

Son Dakika Haberleri
17:31 Somali Federal Hükümet Sözcüsü: Ölü sayısı 79'a yükseldi - Son Dakika Haber
17:28 NASA'dan milyarlarca yıl öncesine ışık tutacak proje: Kızıl Gezegen'de yaşam belirtileri aranacak - Son Dakika Haber
17:22 AK Parti İl Başkanı Çelik: "2020 yılında Çankırı daha iyi olacak diye ümit ediyoruz" - Son Dakika Haber
17:21 Yaban keçisi vuran avcıya 20 bin lira ceza - Son Dakika Haber
17:20 İtfaiye ekipleri yangında mahsur kalan yaşlı çifti kurtardı - Son Dakika Haber
15:50 Hastane deposunda cinsel ilişkiye girdi! Yaptığı savunmadan sonra haklı çıktı - Son Dakika Haber
14:49 İçi altın dolu kasayı sokak ortasında bırakıp kaçtılar - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 17:33:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bafra'da 250 gram uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]