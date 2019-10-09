Bafra'da 3 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi
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Samsun'un Bafra ilçesinde 3 bin 850 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:14 Kaynak: İHA
Samsun'un Bafra ilçesinde 3 bin 850 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Sarıkaya Mahallesi'nde C.O.'nun evinde yapılan aramada 3 bin 850 gram kubar esrar ile 25 gram dişi Hint keneviri tohumu ele geçirildi. C.O., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
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