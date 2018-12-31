Son Dakika Haberleri: Bafra'da 50 Meşe Fidanı Dağıtıldı

Bafra'da 50 Meşe Fidanı Dağıtıldı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde vatandaşlara 50 meşe fidanı dağıtıldı.

Bafra'da 50 Meşe Fidanı Dağıtıldı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde vatandaşlara 50 meşe fidanı dağıtıldı.

Tema Vakfı Bafra Şubesi ve Bafra Anadolu Lisesi iş birliğiyle Cumhuriyet Medyanı'nda düzenlenen programda konuşan TEMA Vakfı Bafra Şube Başkanı Süleyman Özata, öğretmen ve öğrencilere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Özata, insanoğlunun kendisine emanet edilen tabiatı hoyratça kullanmaya devam ederse çevre felaketlerinin 2019 yılında da devam edeceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Konuşmanın ardından TEMA gönüllüsü öğrenciler, 50 meşe fidanını toprakla buluşturmaları için vatandaşlara dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:36 Kaynak: AA

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