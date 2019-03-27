Son Dakika Haberleri: Bafra'da "55. Kütüphaneler Haftası" Kutlandı

Bafra'da "55. Kütüphaneler Haftası" Kutlandı

42 dakika önce

Bafra Hasan Çakın İlçe Halk Kütüphanesinde 55. Kütüphaneler Haftası kutlandı.

Bafra'da
Bafra Hasan Çakın İlçe Halk Kütüphanesinde 55. Kütüphaneler Haftası kutlandı.

Kaymakam Ahmet Adanur, kütüphanedeki etkinlikte yaptığı konuşmada, internet çağında olunmasına rağmen internetin kitabın yerini alamayacağını ifade etti.

Adanur, "Eğer resmi bir kurum üzerinden bilgiye ulaşamıyorsanız, ulaştığınız bilginin güvenirliği oldukça düşüktür. İnternetten alınan bilginin kitap karşısında geçerliliği neredeyse sıfırdır. O yüzden kütüphaneler günümüzde de gelecekte de, kitabın önemi hiç bir zaman bitmeyecek. Azalmış olsa bile hiç bir zaman ortadan kalmayacak." diye konuştu.

Kütüphane Müdürü Nurhan Bayındır da kütüphanelerinde 28 bin 256 adet kitap bulunduğunu son bir yıl içinde kütüphaneden 52 bin 814 okuyucunun yararlandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, Bafralı şairlere teşekkür belgesi verildi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Erbaş, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, daire amirleri, okul müdürleri ve davetliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:31 Kaynak: AA

Ahmet Adanur, Bafra, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merak Uyandıran Sosyal Medya Paylaşımı Gülşen Hakkında 50 Bin TL'lik Çanta Suçlamasında Savcılık Kararını Verdi Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu Mersin'de "Sapan" Cinsi Köpek Balığı Yakalayan Balıkçıya, Bin 635 Lira Ceza Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 17:13:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bafra'da "55. Kütüphaneler Haftası" Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]