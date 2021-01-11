Bafra'da acemi erler yemin etti - Son Dakika

Bafra Cezaevi Bölük Komutanlığında acemi erler yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bafra Cezaevi Bölük Komutanlığında düzenlenen törende 2000/4 dönem erleri 3 haftalık eğitimlerinin ardından yemin ederek vatani hizmetlerini yapmak üzere birliklerine dağıtıldı.

Yemin törenine, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle asker aileleri katılmadı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İbrahim Güven'in erleri tebrik etmesinin ardından tören sona erdi.