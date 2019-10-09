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Bafra'da Ahilik Haftası kutlaması

59 dakika önce

Bafra İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi tarafından Ahilik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bafra'da Ahilik Haftası kutlaması, System.String[]

Bafra İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi tarafından Ahilik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Okul Müdürü Ayhan Kanbazoğlu, Bafra Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, ahlaki ilkeler çerçevesinde işini yapan meslek erbabının diğer meslektaşlarından her zaman bir adım öne çıktığını söyledi.

Okullarının ilçede 30 yıldır eğitim verdiğini ifade eden Kanbazoğlu, "Okulumuz ahilik kültürünü ön planda tutarak eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Bu eğitimlerin olumlu çıktılarını görmekteyiz. Buradan eğitim kadromuza da yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından, Ahilik Haftası ile ilgili yarışmalarda ödül alan öğrencilere Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ödüllerini takdim etti.

Programın sonunda temsili olarak şet kuşanma gösterisi yapıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.

Ahilik Haftası, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:54 Kaynak: AA
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