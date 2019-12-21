Bafra'da Ahmet Şafak konseri düzenlendi - Son Dakika

Bafra Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen "Bafra'da Şafak Vakti" programında Ahmet Şafak konser verdi.

Bafra Ülkü Ocakları Başkanı Kemal Şahin, Bafra Spor Salonunda düzenlenen konser öncesinde yaptığı konuşmada, Bafra'nın, MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında Alparslan Türkeş ile yargılanan 22 kişinin yaşadığı bir şehir olduğunu söyledi.

Bafra'nın 10 yıl MHP tarafından yönetilmiş bir şehir olduğunu belirten Şahin, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in fahri hemşehrisi olduğu bir şehirdir. Bafra, ülkücü hareketin kalbidir. Bafralı her zaman ülkücülere ve ülkü ocaklarına sahip çıkmıştır." dedi.

Daha sonra sahne alan Şafak, katılımcılara güzel anlar yaşattı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna, ilçe ocak başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katıldığı konserin ardından Şafak'a plaket verildi.