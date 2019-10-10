Son Dakika Haberleri: Bafra'da aile içinde çıkan tartışmada kan döküldü: 1 yaralı
Son Dakika Yerel Bafra'da aile içinde çıkan tartışmada kan döküldü: 1 yaralı

Bafra'da aile içinde çıkan tartışmada kan döküldü: 1 yaralı

38 dakika önce

Bafra'da aile içinde çıkan tartışmada kan döküldü: 1 yaralıSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan aile içi tartışmada 1 kişi silahla yaralandı Olay, Hacınabi Mahallesi Ekmekci Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5. katında meydana geldi.

Bafra'da aile içinde çıkan tartışmada kan döküldü: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan aile içi tartışmada 1 kişi silahla yaralandı

Olay, Hacınabi Mahallesi Ekmekci Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mertcan T. isimli şahıs evde eşiyle tartışma yaşadı. Çıkan tartışmada iddialara göre evde bulunan C.C. de katıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzere C.C. tabanca ile Mertcan T.'ye ateş etti. Ayağına ve başına rast gelen kurşunlarla Mertcan T. ağır yaralandı. Olay, polis ve 112'ye bildirildi. Ağır yaralanan Mertcan T. acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs ÜniversitesiTıp Fakültesine sevk edildi. Olay sonrası evde olduğu iddia edilen C.C., daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.C. olay anında evde olmadığını söyleyerek iddiaları kabul etmediği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Bafra'da aile içinde çıkan tartışmada kan döküldü: 1 yaralı

Samsun, Bafra, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:20 Kaynak: İHA
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