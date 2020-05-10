Bafra'da Anneler Günü - Son Dakika

Bafra'da Anneler Günü kutlamaları kapsamında 100 yaşını aşan 19 anneye hediye gönderildi.



Karaburç Mahallesi'nde yaşayan 100 yaşında Hanife Aşçı'ya hediyesini İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Özer takdim etti.

Özer, "İçişleri Bakanlığının kararı ile ilçede bulunan ve 100 yaşında olan annelerimize İçişleri Bakanlığı hediye gönderdi. Biz de bu hediyeleri kendilerine takdim ediyoruz." dedi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Hanife Aşçı ise "Allah razı olsun çok teşekkür ederim." diye konuştu.