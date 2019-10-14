Bafra'da araçtan hırsızlık
23 dakika önce
Bafra ilçesinde park halindeki otomobilin teyp ve hoparlörleri çalındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:14 Kaynak: AA
Bafra ilçesinde park halindeki otomobilin teyp ve hoparlörleri çalındı.
Fevzi Çakmak Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi'nde İbrahim A'ya ait 55 NT 630 plakalı park halindeki otomobilin teyp ve hoparlörleri henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.
Sabah aracının yanına geldiğinde durumu fark eden İbrahim A'nın şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.
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