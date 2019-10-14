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Bafra'da araçtan hırsızlık

23 dakika önce

Bafra ilçesinde park halindeki otomobilin teyp ve hoparlörleri çalındı.

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Bafra ilçesinde park halindeki otomobilin teyp ve hoparlörleri çalındı.

Fevzi Çakmak Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi'nde İbrahim A'ya ait 55 NT 630 plakalı park halindeki otomobilin teyp ve hoparlörleri henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Sabah aracının yanına geldiğinde durumu fark eden İbrahim A'nın şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.

Fevzi Çakmak Mahallesi, Kızılırmak, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:14 Kaynak: AA
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